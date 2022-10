Mbao : Les hommes du maire malmènent un enseignant et un gardien d’école

Le feu couve dans la commune de Mbao. Les populations n’en peuvent plus de la dictature de la nouvelle équipe municipale dirigée par l’ancien ministre Abdou Karim Sall. Les hommes d’AKS s’illustrent, depuis leur élection, de la pire des manières. Ne se limitant plus aux attaques virtuelles sur les réseaux sociaux, ils s’attaquent physiquement aux populations. Leurs dernières victimes sont un père de famille et un enseignant. La scène s’est déroulée à l’Ecole élémentaire Médina Mbao Gare 1.

Selon des sources qui ont contacté la rédaction de Xibaaru, des agents de la mairie ont battu un gardien d’école devant des membres de sa famille. Une situation que tous les habitants de la commune dénoncent avec la plus grande fermeté. Dans leur folie, ces agents s’en sont même pris à un enseignant qui a eu le malheur d’être au mauvais endroit, au mauvais moment.

“Nous avons eu vent aujourd’hui vers 13 heures, d’une scène de rixe visant le vigile de l’Ecole élémentaire Médina Mbao Gare 1. Des agents de la mairie se revendiquant du maire Abdou Karim Sall ont battu un honnête citoyen devant sa famille. Nous déplorons et condamnons avec la plus grande fermeté ce comportement d’une bassesse animale et d’une violence inouïe. Nous tenons pour seul responsable de cet événement barbare l’équipe municipale du maire. En effet, ils se sont présentés sur les lieux vêtus de gilets verts le confirmant ; non sans rappeler que cela s’est produit devant des témoins oculaires”, déplore la source.

“Si vos agents ont peur d’admettre leur incompétence devant vous qu’ils se gardent de toute forme de violence à l’égard citoyen qui de surcroît est au service de la communauté. De surcroît, un enseignant a été agressé dans son lieu de travail. Un acte irresponsable”, avertit la source, dégoûtée par le comportement de la nouvelle équipe municipale.

A signaler que ce n’est pas la première fois que les hommes d’Abdou Karim Sall soient accusés de faire violence sur une partie de la population. C’était le même scénario lors de la visite du maire aux riverains du marigot de Mbao. Mais cette fois-ci, les mbaois menacent de se faire justice si le maire ne retient pas ses “chiens” de garde. Mais en attendant, les habitants de la commune comptent “accompagner les victimes dans toute procédure judiciaire afin que de pareils événements moyenâgeux ne se reproduisent plus.”