Me Diaraf Sow à El Malick : « Arrêtez de confondre le PASTEF avec le Sénégal »

Dans une tribune adressée à El Malick, Me Diaraf Sow, membre fondateur de Kiiraay Les Patriotes Républicains, critique sévèrement le PASTEF et Ousmane Sonko. Il estime que les difficultés du parti ne doivent pas être assimilées à celles du Sénégal et affirme que le pays serait, selon lui, « remis en marche » depuis le départ de Sonko de la Primature.

« Lorsque vous confondez le PASTEF avec le Sénégal et Ousmane Sonko avec la Patrie, votre boussole politique ne produit plus que des vérités à l’envers. » C’est par ces mots que Me Diaraf Sow s’adresse à El Malick dans une tribune consacrée à la situation politique actuelle.

Pour le membre fondateur de Kiiraay Les Patriotes Républicains, le Sénégal ne serait pas à l’arrêt. Il estime au contraire que c’est le PASTEF qui serait confronté à des difficultés. Il évoque ainsi une « panne de vision, panne de cap, panne de projet » et dénonce ce qu’il qualifie de « faillite totale de résultats ».

Me Diaraf Sow s’en prend également au bilan d’Ousmane Sonko à la Primature. Il estime que les deux années et demie passées à la tête du gouvernement se résument, selon lui, à « un désert », évoquant « zéro réalisation, zéro objectif atteint » et accusant l’ancien Premier ministre d’avoir procédé à un « sabotage méthodique de l’appareil d’État ».

Dans sa tribune, il considère que le départ d’Ousmane Sonko de la Primature constitue une décision qui aurait permis, selon lui, une reprise de l’activité de l’État. Il cite notamment la reprise des chantiers du BTP, qu’il affirme avoir été « arbitrairement gelés », la reprise du dialogue avec le FMI ainsi que la sécurisation de l’aide sociale d’urgence et du paiement des bourses familiales.

Me Diaraf Sow réagit également aux critiques portant sur la « transhumance » politique. Il rappelle qu’il y a quelques semaines, Ousmane Sonko aurait appelé à une ouverture du PASTEF à d’autres forces politiques. À ce sujet, il cite notamment l’arrivée de Malick Gakou, qu’il présente de manière ironique comme une personnalité qui ignorait qu’elle était déjà membre du PASTEF. Il évoque également les adhésions de Dame et Aïda Mbodj, qu’il qualifie de « militants de PASTEF par des militants de PASTEF ».

Le membre fondateur de Kiiraay pose dès lors la question de savoir si le terme de « transhumance » aurait été utilisé si d’autres forces politiques avaient choisi de rejoindre le PASTEF.

Dans sa tribune, Me Diaraf Sow estime que les personnalités et forces politiques ayant choisi de rejoindre Kiiraay Les Patriotes Républicains ont fait le choix de se placer « aux côtés de la République ». Il présente cette dynamique comme un « bouclier républicain » qui, selon lui, serait en train de sortir le Sénégal de ce qu’il qualifie d’« impasse idéologique » et de « sectarisme ».

Me Diaraf Sow accuse également le PASTEF d’avoir tenté d’utiliser son appareil politique pour exercer un « chantage politique permanent » sur le Président Bassirou Diomaye Faye. Il estime que le chef de l’État aurait été « honnête jusqu’au bout » et aurait « trop donné à Sonko », tout en affirmant que cette période serait désormais révolue.

Dans la dernière partie de sa tribune, Me Diaraf Sow affirme que le Sénégal serait désormais « remis en marche » et « libéré » de ce qu’il qualifie de « bêtises ». Il estime également que le Président de la République dispose désormais d’un appareil politique lui permettant de gouverner sans le PASTEF.

« Restez donc dans la rue publique et prenez les mégaphones du crétinisme et du sabotage mais laissez-nous travailler pour la République autour de la vision du Président Bassirou Diomaye Faye », écrit-il.