Me Diaraf Sow : « Mahammed Boun Dionne un compagnon loyal »

MAHAMMED BOUN, LE SYMBOLE INCONTESTÉ DU COMPAGNON LOYAL

Lorsqu’on accompagne un homme honnête et sincère, on a l’esprit et la conscience tranquilles.

On peut marcher, les yeux fermés, parce qu’on a confiance, une confiance aveugle. Parce que l’homme que tu suis ne te mènera jamais vers l’abîme, il ne te laissera jamais glisser, ni tomber.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme rare sur le landerneau politique de par ses qualités exceptionnelles et c’est pour cela que nous l’aimons et le respectons.

Et c’est pour cela que nous continuerons d’être à ses côtés pour accompagner et soutenir le Président Macky Sall.

Puisque c’est grâce à lui que nous trouvons le peu d’énergie qui nous reste pour aller au front tous les jours, 24 h/24, contre les détracteurs et pourfendeurs de la République.

C’est aujourd’hui que nous sommes plus fiers de Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Un homme d’État plein de vertu et de qualités.

Un homme pour qui nous continuerons de vouer un respect considérable, total et démesuré.

Me Diaraf Sow Sg ADAE/J