Me El Hadj Diouf ne lâche plus le leader de Pastef-Les Patriotes. Invité de l’émission de « QG », sur la TFM, l’avocat s’est déchaîné sur Ousmane Sonko. « Il a demandé aux Sénégalais de sortir dans les rues pour violenter, attaquer et détruire les biens publics. Il faut se méfier de Ousmane Sonko. Il a berné les Sénégalais et c’est comme s’il les a maraboutés. Certains journalistes ont peur de lui », crache Me El Hadj Diouf.