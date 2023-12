Me El Hadj Diouf : « Sonko ne pourra plus être réintégré sur les listes électorales »

Me El Hadj Diouf, avocat de l’Etat, considère que la victoire est déjà acquise, avec la décision de la Cour suprème qui a décidé de casser la décision du juge de Ziguinchor. Il précise que les avocats d’Ousmane Sonko n’ont pas d’arguments pour défendre leur client. Ils savent qu’ils ont perdu d’avance.

« La Cause est déjà entendue. La Cour suprême a déjà décidé. Et quand une juridiction supérieure décide, on ne peut pas venir faire fi de sa décision. Donc aujourd’hui cette audience n’a pas de sens parce que la plus haute juridiction du pays a tranché le litige« , a fait savoir Me El Hadji Diouf.

Repris par Senego, l’avocat ajoute : « La Cour suprême a déclaré la signification valable donc la forclusion atteinte. Par conséquent monsieur Sonko ne pourra plus être réintégré, ne pourra plus être inscrit sur les listes électorales. Le délibéré est fixé au 14 décembre mais le juge inférieur ne peut pas passer outre la décision du juge supérieur.«