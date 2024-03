Me El Hadji Diouf : « Je ne suis pas contre Ousmane Sonko mais… »

Me El Hadji Diouf est revenu sur les attaques qu’il a subies dans le dossier de la masseuse Adji Sarr à Ousmane Sonko. L’avocat révèle qu’il recevait plus de 500 insultes par jour venant des membres de l’ex-Pastef pour l’intimider.

« Je ne suis pas contre Ousmane Sonko mais je défends la vérité. Je n’aime pas la façon dont ces gens font de la politique. Ils passent tout leur temps à menacer, à insulter, à intimider entre autres… Je recevais 571 insultes par jour. Ils m’ont appelé partout. Ils m’ont traité de tous les noms d’oiseaux. Ils voulaient me faire peur pour que j’abandonne Adji Sarr…C’est là que j’ai décidé de faire face à eux…J’étais seul sur le terrain… » , a déclaré Me El Hadji Diouf. L’invité de l’émission « Encore+ » sur la 2sTv d’ajouter : « on a brulé ma maison. Et partout dans le monde, c’est la première fois qu’on a brulé la maison d’un avocat parce qu’il a défendu une cliente…«