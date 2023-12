Me Mame Adama Gueye sur l’affaire Sonko : «Cette décision s’impose et doit être exécutoire»

« La décision du Tribunal de Dakar s’impose… », selon Me Mame Adama Guèye. Invité, ce dimanche, de l’émission JDD sur iradio, l’avocat a commenté l’actualité judiciaire du pays marquée par la réintégration de Sonko par le Tribunal d’instance de Dakar.

Selon lui, « il faut en prendre acte et l’appliquer. On a manqué la première fois d’appliquer la décision de justice du juge de Ziguinchor, prétextant qu’elle n’était pas définitive. La Cena, après avoir invité la Dge à se conformer à cette décision, a été proprement virée et remplacée de manière assez brutale. Après cassation et renvoi, cette décision s’impose et doit être exécutoire selon l’article 47 du code électoral. C’est ça l’état de droit ».

« Un pourvoi en cassation en général n’est jamais suspensif et elle ne l’est qu’exceptionnellement, quand la loi le prévoit… La primauté du droit s’impose à l’administration… Mais le problème c’est que dans cette affaire, l’administration ne se comporte pas de la manière dont elle devrait se comporter », a-t-il regretté