Me Moussa Diop condamne « Macky et sa volonté d’humilier » ses compagnons

Le siège de Ag Jotna a refusé du monde ce samedi lors d’une cérémonie que les militants de Me Moussa Diop ont organisée pour remercier leur leader qui selon eux, a assuré durant les 6 années qu’il a occupé le poste de direction de la société Dakar Dem Dikk (DDD).

« La société qui faisait face à de nombreuses difficultés s’est vue inoculer du sang neuf au grand bonheur des Sénégalais », dira 0. B., militant venu des villages environnants. Car ils sont venus de partout dans le département de Podor avec un seul cri de ralliement: « Moussa jerejeuf ». Me Moussa Diop, très en verve, a salué la forte mobilisation avant d’annoncer : « si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit du travail que nous avons fait à Idrissa Seck et autres, je ne l’aurais pas soutenu … A partir d’aujourd’hui, je lance la longue marche et je sillonnerai tous les départements du pays », lance Moussa Diop devant une foule totalement acquise à sa cause.

Maitre Diop reste dans sa logique de conquête démocratique du pouvoir car n’ayant jamais exclu sa candidature à l’élection présidentielle. Auparavant, Moussa Diop a annoncé sa candidature à la mairie de Podor, non sans baigner dans la provocation. « J’ai fait entrer Macky Sall en 2012 pendant que certains ne voulaient pas de lui, certains savent de quoi je parle, conclut-il. Je suis pour le développement de la localité, du pays, voilà ce qui fonde mon engagement et depuis que j’ai commencé à travailler avec Macky, je n’ai reçu aucun sou ».

Me Diop condamne fermement la volonté d’humiliation dont fait montre le Président de la république face à ses compagnons de la première heure, suite au remaniement.

Source Senenews