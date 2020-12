Meghan Markle : Sa sœur Samantha frappée par son mari (photo)

La famille de Meghan Markle continue de s’illustrer par le bad buzz, faisant toujours plus honte à la duchesse de Sussex, qui n’est restée proche que de sa mère Doria. Cette fois, son beau-frère Mark Phillips est accusé de violences domestiques contre Samantha Markle, demi-sœur de la belle brune.

Meghan Markle aurait sans doute bien aimé une nouvelle famille comme cadeau de Noël, elle qui forme désormais un clan resserré avec son mari le prince Harry et leur fils Archie. L’ancienne actrice est en rupture avec quasiment tous les membres de son entourage à l’exception de sa maman. Elle n’est guère non plus en odeur de sainteté avec sa belle-famille… Alors que sa demi-sœur Samantha traverse une dure épreuve, une réconciliation est-elle possible ?

Comme le rapporte le Mail Online, Samantha Markle – la fille de Thomas et son ex-femme Roslyn Markle – aurait été victime de la violence physique de son mari, Mark Phillips. L’agression se serait déroulée le 14 décembre 2020 à leur domicile de Lakeland, en Floride. La police a été appelée vers 1h du matin mais Mark avait quitté la résidence avant d’être arrêté un peu plus tard.

Selon les déclarations de Samantha, qui souffre depuis 2008 de sclérose en plaques la forçant à se déplacer en fauteuil roulant, l’agression aurait eu lieu après une demande de sa part pour que son mari l’aide à utiliser les toilettes. La femme de 56 ans a affirmé avoir été frappée sur le côté droit du visage, au niveau de l’oreille.

Mark Phillips, âgé de 56 ans, a été incarcéré à la prison de Polk County puis mis en examen pour violences domestiques avant d’être libéré dans l’attente de son procès. Ce n’est pas la première fois qu’il est en délicatesse avec la justice pour des faits similaires. Avant qu’il ne vive avec sa femme en Floride, depuis 2016, les époux vivaient avant au Nouveau Mexique et la police avait déjà été appelée plusieurs fois à leur domicile. Un des appels enregistrés concernait notamment une agression physique.

Mark a également reçu de la justice une ordonnance restrictive lui interdisant de s’approcher de Scott Rasmussen, ex-époux de sa femme avec qui il est également en bisbille… Comme le rapporte le Mail Online, plusieurs autres incidents impliquants Mark Philips remontent jusqu’en 2015.