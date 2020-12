Il tue sa femme et sa belle-sœur pour les protéger du Covid-19

Il massacre sa femme et sa belle-sœur au couteau pour les protéger du covid-19

Adam Roth, âgé de 36 ans, a comparu devant une cour de justice aux Etats-Unis pour les meurtres de sa femme et de sa belle-sœur et les tentatives de meurtre de son autre belle-sœur et de sa belle-mère.

Les faits se sont déroulés en mars dernier à Waukesha, dans le Wisconsin.

Le trentenaire a poignardé à plusieurs reprises sa femme, sa belle-mère, ses deux belles-sœurs et même le chien, alors qu’ils étaient tous à table. Il a commis ce massacre afin de protéger les victimes contre la Covid-19.

Dès le début de la pandémie, Adam Roth a commencé à se montrer obsessionnel face au virus jusqu’à devenir complètement paranoïaque.

Il s’est littéralement acharné sur ses victimes. Alors qu’ils mangeaient tous dans la cuisine, il s’est emparé d’un couteau et les a poignardées.

Dominique, son épouse, a demandé «pourquoi a-t-il fait ça», avant de succomber aux 19 coups de couteaux qu’elle a reçus.

«C’est bon, j’ai terminé», a de son côté déclaré le suspect à l’arrivée de la police. Il a expliqué aux forces de l’ordre « que le coronavirus était en train d’arriver et qu’il devait sauver sa famille ».

Adam Roth a échappé à la peine de mort car les jurés ont estimé qu’il était mentalement irresponsable au moment des faits. Il a été condamné lundi à être interné à vie en hôpital psychiatrique.