Meilleurs Chefs d’entreprise africains de moins de 40 ans : Anta Babacar de Sédima sur le Podium

Notre compatriote Anta Babacar Ngom Diack a été classée 3ème au classement prestigieux du top 100 des meilleurs chefs d’entreprise de moins de 40 ans en Afrique. Mieux, elle est sortie 1ère du classement dans l’espace Cedeao, selon les informations recueillies sur Choiseul-africa.com

Anta Babacar Ngom Diack est reconnue comme faisant partie du cercle de ces jeunes chefs d’entreprise à succès au Sénégal et plus globalement en Afrique.

Anta Babacar Ngom Diack est primée pour l’impulsion qu’elle a insufflé à la Sédima, engageant sa transformation à travers un double processus de renforcement de ses capacités de production mais surtout d’expansion et de diversification de ses activités. Réalisations qui lui avaient valu de remporter le Prix de l’Entrepreneur Business Awards lors du forum économique Afrique France à Bamako en 2017, d’être élue lauréate du prix de Young Ceo of the Year de l’Africa Ceo forum en 2017.

La capitaine d’entreprise a aussi l’ambition d’étendre, géographiquement, les tentacules du Groupe dans d’autres marchés du continent Africain pour « démocratiser la consommation de viande de volaille aux populations africaines en fournissant des intrants avicoles à moindre coût. »

Anta Babacar Ngom Diack souhaite, dans l’avenir, installer la Sédima dans le giron fermé des 5 plus grandes entreprises agroalimentaires de l’Afrique.

Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée indépendamment par l’Institut Choiseul. Il identifie et classe les jeunes leaders africains de 40 ans et moins, qui joueront un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche. Pour classer les profils sélectionnés, plusieurs critères pondérés ont été pris en compte tels que : l’image et la réputation, les antécédents et les compétences, le pouvoir et la fonction, l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership.

Source Choiseul-Africa.com