Mesures sociales : Lass Badiane demande au Président de faire encore des efforts

Beaucoup de nos compatriotes, font face à d’énormes difficultés financières, qui peuvent d’un moment à l’autre, faire basculer leur vie sociale.

Certains ont perdu leur boulot, d’autres sont à 04, 05 ou 06 mois d’arriérés de loyer impayés à cause des conséquences néfastes de la Covid 19 sur notre économie. Je vous demande solennellement de les soutenir, de les sauver et de sauver leurs familles.

Vous êtes le père de la Nation, et vous vous êtes toujours préoccupé du bien-être des sénégalaises et sénégalais en mettant en place depuis 2012 plusieurs mesures sociales.

Je rappelle le projet de LOI n°2014-03 du 22 janvier 2014 sur la baisse du loyer à usage d’habitation avec des taux de 29%, 14% et 04%, que le Parlement avait voté suite à votre initiative afin de soulager nos concitoyens. Vous aviez encore par décret n°2020-95, demandé au gouvernement de déposer le projet de loi relatif à la prorogation des délais en matière civile, commerciale, sociale et administrative et à la suspension des mesures d’expulsion. La Loi a été votée dans la phase de l’état d’urgence. Les sénégalais vous en sont éternellement reconnaissants. Vous êtes un président qui se soucie de son Peuple et de l’amélioration de ses conditions de vie.

Cependant, une petite somme de 05 milliards Fcfa pourra permettre à plus 100.000 familles d’être en règle avec leurs bailleurs.