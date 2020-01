Météo : Fraîcheur nocturne et matinale mais…poussiéreux

Le temps sera ensoleillé sur une bonne partie du pays dans la journée de mardi, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de météorologie (ANACIM), faisant également état d’un temps poussiéreux sur les régions du Nord, du Centre et de l’Est du territoire.

’’La sensation de chaleur sera surtout marquée dans les localités Est et Sud du territoire avec des maxima qui tourneront autour de 34 à 36°C’’, signale l’Agence dans un bulletin, précisant qu’à Dakar par contre une température de 25°C est attendue au courant de la journée

Selon les prévisionnistes de la météo, la fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur le pays où les températures varieront entre 13 et 20° C.

’’Les visibilités seront plus ou moins réduites par de la poussière en suspension dans les régions Nord, Centre et Est du territoire. Les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées’’, renseignent-ils.