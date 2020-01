Météo : la chaleur s’installe avec son lot de poussière

Une chaleur diurne rythmera le territoire national les prochaines 24 heures avec des températures oscillant entre 28 et 41 °c, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.

‘’La chaleur diurne restera marquée sur le territoire où les températures diurnes seront comprises entre 28°C à Dakar et 41°C à Diourbel’’ indique l’ANACIM dans un bulletin de prévision rendu public ce lundi.

La même source ajoute que la fraicheur nocturne et matinale restera moins ressentie sur l’ensemble du territoire avec des minima de température qui varieront entre 16 et 23°C’’.

‘’Le ciel sera passagèrement nuageux au cours des prochaines 24H’’ souligne l’ANACIM qui note également qu’une légère suspension de poussière sera notée sur le pays, notamment dans les régions Est et Nord cette nuit et dans la journée du mardi.

Selon les prévisionnistes, les visibilités seront légèrement réduites par une suspension de poussière sur le pays notamment dans les régions Est et Nord où la poussière sera plus dense.

Ils ajoutent que les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées.