Météo : orages et pluies et…chaleur sur le pays

Ce dimanche, le pays sera balayé d’est en ouest par des systèmes orageux qui occasionneront des pluies d’intensité variable sur les régions sud et centre, notamment le centre-sud, entre cet après-midi et la nuit à venir, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Des orages et pluies relativement faibles devraient atteindre l’axe Mbour-Dakar durant la nuit’’, ajoutent les prévisionnistes.

Lundi matin, ‘’les activités pluvieuses pourraient fort probablement persister sur le littoral, plus particulièrement dans les régions sud-ouest et centre-ouest’’, soulignent-ils dans une prévision à courte échéance pour les prochaines 24 heures.

En dépit de cette situation, ‘’la sensation de chaleur demeurera marquée sur le territoire national avec des températures journalières qui varieront entre 31 à 33°C sur le littoral et la zone Sud et 35 à 37°C au Centre et au Nord-est’’.

''Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront