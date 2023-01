Mimi Frappe le Macky avec ses propres vidéos

Elle a décidé de se battre jusqu’au bout pour rétablir la vérité des faits, dénoncer les magouilles d’état et attaquer le 3ème mandat de Macky Sall. Et pour cela, Mimi Touré a décidé de mettre ses propres vidéos en ligne intitulées « JOTAAYUMIMI » qui signifie « Echanges avec Mimi ». Et la particularité de ces vidéos, c’est qu’elles sont produites en trois langues : « Le Français, le Wolof et l’Anglais…

Pour sa première « JOTAAYUMIMI », l’ancienne première ministre a décortiqué le rapport de la cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards des fonds covid…