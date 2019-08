Mimi Touré à Kaolack…Pour les sinistrés des inondations

Inondations à Kaolack : Mimi Touré au chevet des populations sinistrées

Une mission de la présidente du conseil économique social et environnemental CESE dirigée par son Conseiller Spécial Moussa Fall était a Kaolack ce samedi pour assister les populations et compatir à la douleur qu’ils vivent depuis les averses record de jeudi.

En tant que messagers de la Présidente Aminata Touré, Moussa Fall s’est dit désolés de la situation qu’est en train de vivre les populations sinistrées de Kaolack. Le responsable politique du Saloum n’a pas aussi manqué de déplorer la situation dégradante des Kaolackois pendant les hivernages. « La situation est inquiétante et dépasse aujourd’hui les compétences du maire et son équipe. Nous demandons un plan d’urgence pour Kaolack « , a martelé le secrétaire général de l’APRODEL. Qui pense, à cet effet, que l’heure est grave et même une situation d’épidémie n’est, selon lui, pas à écarter. Il poursuit par appeler tous les kaoalackois de tout bord à mener des élans de solidarité. Les partis politiques, la société civile et les dignes fils du Saloum doivent, pense-t-il, réagir.