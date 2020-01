Mimi Touré : le Président a décliné ses ambitions pour notre pays tout en manifestant sa volonté d’ouverture envers les acteurs clés de la vie politique, économique et sociale.

Dans son adresse à la Nation, la première depuis sa réélection, le Chef de l’Etat a partagé avec ses concitoyens ses ambitions pour les prochaines années. Elles s’articulent autour du renforcement des acquis économiques et sociaux de son premier mandat et l’annonce de nouvelles initiatives parmi lesquelles on peut retenir la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, l’amélioration de notre cadre de vie, le renforcement de notre tissu industriel. Les jeunes et les femmes sont restées au cœur du discours du Président. Il a adressé un message fort allant dans le sens de la protection de l’intégrité physique et morale des femmes et des enfants de notre pays. Le Président a réaffirmé son ouverture en direction de la classe politique et des forces vives de la Nation afin de créer un consensus national allant dans le sens de préserver notre stabilité et cohésion sociale. Son discours a été rassembleur et a insufflé de l’optimisme quant aux perspectives de Développement de notre pays.