Mimi Touré prend ses distances avec Macky…

Le moins que l’on puisse dire est que Aminata Touré s’éloigne de plus de plus de Macky Sall et de l’Alliance pour la République (APR). L’ex- présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) s’est séparée des symboles du parti présidentiel sur sa page Facebook, rapporte Walf Quotidien.

Selon le journal, le prédécesseur d’Idy-Kirikou Seck a remplacé sa photo de couverture avec Macky Sall par une autre photo où son nom apparaît tout seul, et surtout avec un fond bleu qui contraste avec le beige-marron de l’APR. En outre, elle a mis un slogan qui en dit long sur ses véritables intentions et ne laisse plus place au doute : « Restons engagés pour le Sénégal ».