Ministère des Transports Aériens : Antoine Mbengue prend les rênes

Comme l’avait annoncé Xibaaru, Antoine Mbengue a pris fonction ce lundi matin. Doudou Ka a passé le témoin au nouveau ministre des Transports Aériens. La passation a eu lieu dans les locaux de ladite structure à Diamniadio. Prenant la parole, M. Mbengue a commencé par rendre hommage au président Macky Sall. Ce « pour l’honneur qu’il m’a manifesté en me portant à la tête de ce ministère », dit-il. Des remerciements adressés aussi au Premier ministre Amadou Ba.

« Cette marque de confiance placée en ma modeste personne pour servir le Sénégal je veux la mériter et je m’y emploierais de toute mon énergie et mon intelligence », promet le nouveau ministre des Transports Aériens. Qui s’engage à ne ménager « aucun effort pour être à la hauteur de la mission afin de mériter ainsi de la nation un réelle honneur de pouvoir servir », rajoute Antoine Mbengue au cours de son discours.

A ses amis et collègue, il dira : « En vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, je voudrais donner l’assurance que toutes les expériences magnifiées de votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisées et consolidées ». Avant d’ajouter : « La continuité de l’Etat me guide d’ailleurs, depuis votre appel téléphonique de ce jeudi 12 octobre 2023, de garder le contact pour que ne vacille nullement l’aéronautique dont il vous plait de me céder le pilotage l’équipage totalement à bord ».

Le nouveau ministre n’a pas manqué de vanter les qualités de son prédécesseur. « Je le (Doudou Ka) félicite chaleureusement pour la confiance que le président lui a renouvelée. Comment serait-il autrement d’ailleurs monsieur le ministre lorsque je constate un titre à la une de notre presse nationale de la semaine dernière écrire : ‘Doudou Ka, l’ascension du génie de Macky Sall’. Oui monsieur le ministre et cher frère ! En vous reconduisant dans vos fonctions de ministres et en vous confiant le très stratégique département de l’économie du Plan et de la Coopération, monsieur le président de la République sanctionne sans aucun doute votre génie ainsi que votre abnégation à matérialiser sa vision de faire de notre pays un hub aérien durablement compétitif », a lancé Antoine Mbengue à Doudou Ka.