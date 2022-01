Moïse Rampino : « Aliou Cissé fait du sabotage »

Qui pour faire entendre raison à notre sélectionneur ? Depuis 2017, on lui répète la même rengaine. La paire Gana Gueye-Kouyaté n’est pas complémentaire. Ils ont le même profil. IIs n’ont pas cette capacité à pouvoir créer le surnombre ou casser les lignes comme l’a si bien réussi Nampalys Mendy au cours de ce matche. Gana et Kouyaté sont d’excellents récupérateurs mais malheureusement ils pêchent dans la relance.

Aliou Cissé ne peut pas jouer avec 3 milieux récupérateurs dont deux ultras défensifs et vouloir gagner des matchs. Il n’a qu’à s’inspirer de Guardiola qui joue avec un milieu défensif (Rodri) et deux milieux relayeurs De Bruyne et Bernardo Sylva. Depuis qu’il est à la tête de cette sélection nationale, il ne place que des milieux défensifs comme si on lui avait interdit de jouer avec des milieux relayeurs.

Le principal problème d’Aliou Cissé est qu’il n’a jamais fait ses preuves. Il a juste à son compte un stage comme adjoint du coach des olympiques avant d’être bombardé sélectionneur national. Il tâtonne sans cesse, s’arc-boute sur ses idées loufoques et pire n’écoute pas les connaisseurs. Le problème de cette équipe se situe au niveau du milieu qui ne joue pas avec des joueurs offensifs capables de distiller de bons ballons aux excentrés.

Pape Mactar Sarr et Nampalys doivent être associés au milieu du milieu et Gana doit reculer d’un cran car il ne peut pas assurer le rôle qu’on lui a confié. Gana est un joueur limité qui n’excelle que dans la récupération. Pourquoi alors vouloir en faire le métronome au niveau du milieu ?

Plus grave, Aliou Cissé n’a aucune lecture de jeu. Il sort le seul joueur qui fonctionnait au milieu (Nampalys Mendy) pour nous mettre un autre récupérateur comme si le Sénégal menait sur un large score. Heureusement que le pénalty du Malawi n’a pas finalement été accordé. La logique aurait été de mettre Pape Gueye à la place d’Idrissa Gana Gueye ou Cheikhou Kouyaté. Si Aliou Cissé continue à vouloir forcer avec ces 03 milieux défensifs, le Sénégal ne dépassera pas le stade des quarts de finale. Les supporters veulent voir cette équipe soulever le trophée avec un beau jeu parce qu’on a les joueurs pour.

