Momar Diongue égratignent les « dauphins » Mansour Faye et Amadou Ba

Momar Diongue journaliste et analyste politique était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM qui a repris après une bonne absence remarquée par les téléspectateurs. Et c’est la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang qui animait comme à l’accoutumée ce terrible Face2Face.

Et sur le plateau de la TFM, Momar Diongue est revenu sur les principaux « dauphins de macky que sont Mansour Faye et Amadou Ba : « On connaît bien Mansour Faye. On l’a vu comment il a géré ses émotions lors de la conférence de presse sur les vivres covid-19. Il était en sueur et visiblement très énervé. Et en ce qui concerne Amadou Ba, il avait besoin, lors de sa dernière sortie sur vos antennes, d’affirmer sa fidélité et sa loyauté au président, tout en bottant en touche ses ambitions pour 2024… »