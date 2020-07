Malick Wade Gueye : « Macky Sall, un bon président mal entouré »

Les militants de la première heure, les alliés honnêtes et les citoyens sénégalais de bonne foi le disent ; « le président sénégalais fait partie des meilleurs au monde. » Il a toutes les bonnes qualités humaines que peu d’hommes ou femmes dans le landerneau politique sénégalais ont.

Son Excellence le président Macky SALL est bon humainement parlant, de par ses expériences sociales et professionnelles en vie sociétale et en sa brillante carrière politique, il sait où et comment axer la politique pour une équité territoriale.

De par les choix opérés pour se faire entourer, il sait en âme et conscience que tout n’est pas bon ou mauvais, il en a vu et entendu de toutes les couleurs. Mais pour ceux qui savent bien observer, il doit tout juste se séparer de certaines personnes qui ne méritent absolument pas d’être à ses cotés car ils ouvrent la brèche fatale aux ennemis du président pour qu’ils l’atteignent.

S’il est honnête au point de faire confiance aux uns et aux autres, certains ne lui ont pas rendu la monnaie de la pièce. Quelle honte ! Quelle ingratitude ! Quelle petitesse ! Quel manque d’élégance ! Quelle bassesse de leur part ! Pas besoin de les nommer, certains sont devenus des opposants les plus radicaux, d’autres des soi-disant collaborateurs du Président qui ne vivent que d’intérêts personnels.

Nous nous sentons tous indignés en entendant ces gens sortir de leurs bouches des attaques sous forme de calomnies, d’invectives, de médisances, d’injures les plus puantes, en les voyant s’activer vilainement pour des intérêts crypto personnels ou pour chercher à se venger : réactions moribondes, mensongères, haineuses et trafiques de toutes sortes.

Un président qui respecte tout le monde, qui traite tout le monde humainement, qui ne dit ni ne fait du mal à personne, n’a pas besoin de ceux qui se comportent comme des animaux à ses côtés.

Un président qui a toujours pris des décisions en tenant compte des idées du parti et de la coalition auxquels il appartient et bien des fois même de l’opposition n’a pas besoin de personnes qui se regardent en chiens de faïence jusqu’à s’adonner à des actes désolidarisant, vilains et dégradant qui finissent dans la presse.

Il cherche toujours à trouver de nouvelles idées pour sortir le pays de la crise actuelle accentuée par la pandémie de COVID-19; au lieu de l’accompagner vers la réussite, vers l’accès à la solution, certains préfèrent l’indisposer en le mettant en mal avec le peuple.

Aujourd’hui, nous lui demandons de réformer le parti avec fermeté, la coalition avec sincérité, le foncier avec autorité, la gouvernance économique et sociale avec respect, de promouvoir la jeunesse, leur faire confiance pour donner du sang neuf à l’Etat.

Il lui faut donc un gouvernement d’union nationale en toute cohérence avec sa vision adossée au PSE, un gouvernement qui sera composé de personnes compétentes, patriotes et dignes qui donnera corps et âme à l’émergence tant souhaitée à l’horizon 2035.

Il lui faut aussi, une bonne communication car la communication est toujours un point fort pour un bon président.

Il doit être encore plus proche du peuple en acceptant de donner la parole aux citoyens, pas seulement pendant les élections, mais tout au long de son mandat, par des rencontres dans les localités du pays ; il l’avait bien commencé avec les conseils des ministres décentralisés, il suffit juste de redéfinir les termes de référence et d’opérer à des évaluations pour ensuite apprécier et sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont en charge des programmes sectoriels locaux.

Il est vraiment temps de faire bouger les choses pour mettre à l’abri notre pays loin des vicissitudes causées par les pires ennemis de la République.

Au vive le Sénégal dans une Afrique unie et prospère.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.