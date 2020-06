Mortal Kombat entre Ndéla Madior Diouf et les partisans d’Ousmane Sonko…

Ça vole vraiment bas entre Ndéla Madior Diouf et les jeunes partisans d’Ousmane Sonko. Par réseaux sociaux interposés, la patronne du parti RNUA ( Réconciliation Nationale pour le Unité Africaine) et les proches du leader de PASTEF/ les Patriotes se persiflent. Parfois, l’ on remarque des attaques au-dessous de la ceinture allant jusqu’à friser l’indécence, voire l’inélégance… politique. Tant les deux camps usent et abusent d’armes non conventionnelles (délation, insultes injures,etc.) pour se rivaliser acrimonieusement d’adversité.

La coupe vient d’afficher le plein quand des jeunes pro-Sonko établis, notamment, à Dakar et à l’étranger ont évoqué des questions de mœurs contre la personne de Ndéla Madior, la nouvelle recrue du » Macky ». Ce qui fait sortir de ses gonds la Reine du Sine et la poussent, ainsi, à aller ester en justice. La PDG du réseau des radios » Saphir » ne veut pas se laisser mousser de la laine sur le dos. Elle déclare la guerre aux contempteurs du régime marron-beige et compte leur faire face quelque soit le prix. Ça risque de chauffer !