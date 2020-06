Déboulonnement de la statue de Faidherbe : Djibril War tire sur Sonko

RASER LES SOUVENIRS D’ UN PASSÉ: DU POPULISME À L’EXTRÊMISME.

Le meurtre du noir américain Georges Floyd a suscité partout émoi et consternation. Certains ont reproché au Président Macky Sall de n’avoir pas condamné cet acte , comme lors de l’attentat de Charlie Hebdo. Combien de fois des africains, sénégalais, taximen ou coiffeuses ont été détroussés et froidement assassinés par des noirs américains aux États – Unis dans les quartiers du Bronx et de Harlem, sans que cela n’ait provoqué aucune indignation en dehors de leur communauté? À quels hypocrisie ,fumisterie et complexe, joue t-on ! Notre Don Qui Chotte national, monsieur Ousmane Sonko qui promet dans son programme de campagne avant l’heure de raser toutes les constructions édifiées sur le littoral maritime, après la fusillade des anciens chefs d’Etat entreprend cette fois de déboulonner la statue de Faidherbe lorsqu’il sera élu président du Sénégal.

Cette statue, ainsi que les noms de ces colonisateurs rappellent une page glorieuse de l’histoire de nos ancêtres : El hadji Omar, Mbaba Diakhou, Serigne Touba, Elhadji Malick, Lat Dior, Alboury , qui avaient fait face aux colonisateurs au prix de leur vie par les armes et par la foi. Les descendants de ces vaillants hommes n’ont aujourd’hui aucune honte face à ces symboles qui leur rappellent bien au contraire les hauts faits, le courage et l’ héroïsme de leurs ancêtres. Cessons d’être plus royalistes que le roi !

Si on prend au mot leurs vociférations, diatribes et délires de monsieur Sonko et autres illuminés , devront – ils déboulonner la statue de Faidherbe et épargner le Pont Faidherbe ? Que feront ils aussi des écoles, lycées, Gouvernances, l’hôpital de Saint Louis , Le Dantec, Principal, de l’Université de Dakar, le Palais, les Gouvernances, les camps militaires, routes , ports, œuvres des colonisateurs et l’Ile de Gorée? Vont -ils aussi jeter le bébé avec l’eau du bain, les Louis Pasteur et son vaccin contre la rage, Roux et son sérum contre la diphtérie, Pierre Descombay et son vaccin contre le tétanos, le docteur Calmette et son vaccin BCG contre la tuberculose ? Vont il troquer l’avion contre la pirogue pour traverser désormais l’Atlantique ? Ces « révolutionnaires attardés de chambre » sont-ils plus nationalistes, africanistes que Nelson Mandela. Ces bougres ont -ils retenu des leçons de cet homme du refus qui a fait du tristement célèbre pénitencier de Robben -Island, ce lieu sinistre où il fut reclus, un sanctuaire et un lieu de pèlerinage, et a maintenu les noms de sud -africains blancs, afrikaners, boers et les statues à leur effigie ? Quand est ce que ces grands enfants, « élèves en classe maternelle » à l’école de la politique et du patriotisme, enivrés par les résultats des élections et les réseaux sociaux, vont – ils être en fin sevrés du « Sonko -Lait », frelaté de boniment et descendre sur terre pour apprendre enfin l’histoire politique du Sénégal? Ils sauront alors que de jeunes et très brillants sénégalais comme Landing Savané, Ibrahima Sène, Bassirou Faty, Ablaye Bathily , Mamadou Diop de Croix, élèves grévistes, exclus enrôlés dans l’armée pour aller au front, Alfou Seyni Cissé décapité par les militaires portugais en Casamance , Ibrahima Sène, Landing Savané, le Docteur Diallo Diop Blondin condamné à l’âge 17 ans, compagnon de cellule de Mamadou Dia , Valdiodio Ndiaye à la prison de Kédougou, son frère aîné feu Omar Blondin Diop, ancien élève de la prestigieuse Ecole Normale de Saint Cloud, initiateur des événements de Mai 68 en France avec les Daniel Cohn Bendit, mort à Gorée ont mené des combats au prix de leur vie pour des causes nobles, avec courage, mais surtout avec courtoisie, sans insolence, vulgarité . Pour cause, bonnes naissance et éducation obligent.

Les sénégalais, citoyens, hommes politiques et religieux doivent être très vigilants avec ces gens intolérants, anti confrériques qui prient et œuvrent pour que le désordre et le chaos s’installent au Sénégal. L’Etat du Sénégal va t- il toujours continuer à minimiser ces actes quotidiens posés par ces mythomanes, pyromanes, extrémistes, avec leurs discours radicaux, racistes, xénophobes et fanatiques, médiatisés à outrance , comme ce fut le cas en Algérie au Nigeria, Niger , et aujourd’hui au Mali avec les imam Diko et autres ? Question à mille balles : où étaient Sonko et consorts lors de ces journées historiques des brasiers du 23 juin à l’Assemblée Nationale et du 21janvier 2012 à la Place de l’Obélisque où s’étaient rassemblés tous les dignes patriotes de ce pays? Vivement que la réponse à cette question fort embarrassante , gênante pour eux ne soit noyée par les aboiements de la vénerie.

Maître Djibril WAR

Coordonnateur du Regroupement Pour le Sursaut Citoyen et Républicain