Moussa Wagué blessé…sa saison terminée !

Moussa Wagué s’est fracturé le genou droit après avoir percuté le poteau de plein fouet lors du dernier match du PAOK Salonique. Il tentait d’empêcher le ballon de rentrer dans son but et il a réussi. Un sacrifice qui pourrait couter cher puisque le diagnostique est une rupture complète des ligaments du genou et une absence d’un an.

Toujours sous contrat avec le FC Barcelone qui le prêtait en Grèce, Moussa Wagué se fera opérer en Catalogne ou certains médecins se demandent s’il pourra œuvrer dans le Football de très haut niveau une fois qu’il sera rétabli. Nos pensées et notre soutien sont pour le Lion.