Moustapha Diakhaté dit tout ce qu’il pense de Macky

Moustapha Diakhaté, dans les colonnes du journal Rewmi, a dit tout ce qu’il pense du président Macky Sall. Et l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar n’a pas porté de gant. Selon lui, le chef de l’Etat gouverne en solitaire.

« Il n’est plus question que nous nous retrouvions sur le plan politique. Je ne veux plus rejoindre la majorité présidentielle. C’est une page tournée, vu les conditions dans lesquelles Macky Sall m’a limogé et exclu de l’APR. J’ai appris mon limogeage sur les réseaux sociaux. Avec un tel acte, je ne trouve pas raisonnable de me retrouver avec lui », a martelé Moustapha Diakhaté.

Très amer, l’ex-chef de Cabinet de Macky Sall rembobine : « Ce qui me déplaît chez lui (Macky Sall), c’est sa façon de gouverner. Il le fait de manière très verticale, à la limite despotique, et ce n’est pas conforme à l’idée que je me fais de la démocratie au Sénégal. Il gouverne seul. Aussi bien le parti, la coalition que l’État ».

Diakhaté d’enfoncer le clou : « Macky écoute peu et est difficilement accessible même pour ses collaborateurs les plus proches. Il est l’Alpha et l’Oméga. Je ne comprends pas le fait que quelqu’un comme lui, qui a participé à des combats démocratiques, puisse se comporter de la sorte », rajoute-t-il.