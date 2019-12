Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Sall. Limogé de son poste de chef de cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté parle d’un poste vide qui n’existe pas. :

« Le poste de chef de cabinet était une coquille vide et j’ai regardé l’organigramme de la présidence sans voir ce poste. Mais des intellectuels ont travaillé sur une feuille de route et je servais de passerelle entre le président et les syndicats. Ce que je voulais c’est être dans un autre domaine qu’un mandat électif. Il sait que j’avais accepté ce poste sur la demande de mon marabout et ami. Il m’avait confié le poste de chef de cabinet et je lui ai demandé de le reprendre s’il le désirait. En réalité, j’ai occupé un bureau dans les locaux du siège de Benno Bok Yakar car c’était pour mieux continuer de travailler avec des responsables avant de le soumettre au président Macky Sall »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn