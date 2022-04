Moustapha Diakhaté pour un appel à candidature dans la gouvernance des hôpitaux publics

Gouvernance des hôpitaux publics : urgence d’oser l’appel à candidature

En finir avec le pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République

Lors du Conseil des Ministres du 13 avril 2022, le Président de la République a limogé l’ancien Directeur de l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga et procédé à son remplacement.

La mesure constitue une solution d’urgence, un palliatif à court terme. Capable de faire baisser la fière, le limogeage ou la nomination d’un nouveau procureur ne peut guérir la maladie de l’hôpital de Louga.

Toutefois, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a tout lieu de redouter qu’après une période de rémission, d’autres crises surviendront, plus difficiles encore à traiter.

Sans méconnaître l’opportunité qu’il y à parer au plus pressé par des sanctions administratives de choc, le Président de la République doit s’atteler à relever le vrai défi de la gouvernance des structures de santé qui passe nécessairement par une réforme en profondeur de la sélection des gestionnaires des structures hospitalières.

Avec la perpétuation du pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République, le recrutement des gestionnaires des structures publiques de santé reflète davantage des critères d’appréciation personnelle, politicienne que de la performance, le rendement et la productivité des promus.

La loyauté politique est souvent plus récompensée que la méritocratie républicaine. De plus en plus les voies d’entrée dans le top management des services publics, de même que les chances de promotion et la titularisation relèvent de critères politiciens.

Pour améliorer la gestion hospitalière, il y lieu de sortir la gouvernance publique de la santé de la bureaucratie politicienne.

Le gouvernement doit privilégier désormais l’appel à candidature pour toutes les Directions de toutes les structures publiques de santé.

Une telle réforme vise à assurer aux Structures publiques de Santé une plus grande autonomie de gestion avec des directeurs choisis à la suite d’appels à candidatures sur la base de cahier de charges renfermant des obligations de moyens adéquats et de résultats.

Pour la réussite de cette réforme , il est nécessaire d’élaborer un cadre juridique clair et précis pour encadrer et réguler les opérations de recrutement de gestionnaires des Structures publiques de Santé.

L’enjeu de la réforme étant l’amélioration de la qualité des soins et permettre aux populations de tirer profit pleinement d’une saine gestion des Hôpitaux et permettre d’accroître l’offre publique sanitaire.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Moustapha Diakhaté