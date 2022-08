Naples ne veut plus de joueurs africains !

Abdou Diallo peut mettre un trait sur le Napoli. Annoncé dans le viseur de Naples, le défenseur Sénégalais ne devrait pas rejoindre l’ancien club de Kalidou Koulibaly. Le président Aurelio De Laurentiis a indiqué qu’il ne signera plus de joueur africain s’il renonce à jouer la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une interview avec Wall Street Italia, l’ancien président de Kalidou Koulibaly déclare vouloir ne plus avoir affaire avec les joueurs africains à cause de la Can. « Ne me parlez plus des Africains. Je les aime, mais s’ils signent chez nous à l’avenir, qu’ils renoncent à jouer la CAN. Nous on se retrouve comme des idiots à payer des salaires pour les envoyer dans le monde entier à jouer pour les autres », Indique le président.