Natangué Askan Wi : Dr Mohamed Diallo sonne la remobilisation des troupes

Réunie ce samedi 27 juin 2026, la coalition Natangué Askan Wi a tenu une importante rencontre nationale sous la présidence de son leader, Dr Mohamed Diallo. Devant les représentants des 46 départements du Sénégal, ce dernier a dressé un état des lieux de sa formation politique, réaffirmé son engagement au service de l’État et lancé un appel à l’unité et à la préservation de la paix.

La coalition politique Natangué Askan Wi a organisé, samedi 27 juin, une rencontre nationale ayant réuni 138 délégués représentant les 46 départements du Sénégal. Présidant cette réunion, le Dr Mohamed Diallo s’est félicité de la forte mobilisation et de la qualité des échanges, tout en saluant la présence de plusieurs personnalités invitées.

Le leader de la coalition a notamment adressé ses remerciements à Serigne Fallou Bousso, venu de Touba, à Serigne Ndiaye, président des jeunes mareyeurs du Sénégal, aux représentants des dix partis membres de la coalition ainsi qu’à la Chambre des élus de sa formation politique.

Profitant de cette tribune, Mohamed Diallo a livré sa vision du rôle des partis politiques dans le fonctionnement de la démocratie sénégalaise. Il a estimé qu’une formation politique ne peut se limiter à une mobilisation à l’approche des élections, mais doit maintenir une activité permanente auprès des populations.

« Un parti politique digne de ce nom doit disposer d’une organisation structurée, d’un compte bancaire fonctionnel et mener régulièrement des activités au service de ses idéaux et de ses concitoyens », a-t-il notamment déclaré, soulignant que cette dynamique est essentielle pour asseoir la crédibilité d’une organisation politique.

Revenant sur son propre parcours, le président de Natangué Askan Wi a rappelé les différentes responsabilités qu’il a occupées au service de l’État. Il a toutefois affirmé demeurer avant tout « un serviteur de l’État », prêt à répondre à tout appel des plus hautes autorités de la République pour continuer à mettre son expérience au service de la nation.

Sur le plan électoral, Mohamed Diallo s’est félicité des résultats obtenus par sa coalition. Il a rappelé que Natangué Askan Wi s’était classée sixième lors des deux dernières élections législatives et qu’elle dispose aujourd’hui d’un député à l’Assemblée nationale, un siège obtenu, selon lui, grâce au suffrage populaire.

Pour le responsable politique, cette représentation parlementaire témoigne de « l’ancrage et de la légitimité » de la coalition dans le paysage politique sénégalais. Il a, à cette occasion, rendu hommage à l’engagement quotidien des militants, qu’il a invités à poursuivre leurs efforts pour renforcer davantage la formation.

Dans son allocution, Dr Mohamed Diallo a également adressé ses félicitations au président de la République pour « sa vision et son engagement constant en faveur du progrès et du rayonnement du Sénégal ». Il a également salué le travail du Premier ministre, Al Aminou Lo, ainsi que celui de l’ensemble des membres du gouvernement.

Le président de Natangué Askan Wi a appelé les acteurs politiques et les citoyens à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la concorde républicaine. « Le Sénégal est infiniment plus grand que nos ambitions individuelles », a-t-il déclaré, invitant l’ensemble des forces vives du pays à préserver la paix, la stabilité et la quiétude nationale.

La rencontre s’est achevée dans une ambiance marquée par un appel au rassemblement autour de la devise de la coalition : « Natangué si xol yi, Natangué si xel yi, Yalna Sénégal wéy di nat ! »