Niakhar : Un élève en classe de terminale poignardé en plein coeur

Un drame s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Niakhar (Fatick). Un jeune en classe de terminale a été mortellement poignardé aux environs de minuit, lors d’une violente altercation entre deux groupes de jeunes.

Les faits se sont déroulés alors que les jeunes assistaient à un « sabar ». Au cours de la bagarre, le jeune garçon a reçu un coup de couteau au niveau du cœur. Évacué en urgence au centre de santé de Niakhar, il a succombé à ses blessures.

Selon les premières informations, l’auteur présumé du meurtre a été interpellé par les éléments de la gendarmerie. Une enquête est en cours afin d’identifier et d’arrêter les autres personnes impliquées dans cette affaire.

Source : Seneweb