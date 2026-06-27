Nioro : Un homme interpellé pour le viol d’une femme sourde-muette

Le Commissariat urbain de Nioro a procédé, le 26 juin 2026, à l’interpellation d’un individu pour viol suivi de grossesse, commis sur une femme mariée présentant un handicap sensoriel (sourde-muette).

Selon la Police nationale, l’arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime auprès du Tribunal d’instance de Nioro, transmise aux services de police pour enquête. Grâce aux investigations diligentées par la brigade de recherches, le suspect a été appréhendé dans la nuit du 24 juin 2026.

Assistée pour son audition, la victime a expliqué avoir été abordée par le mis en cause près du terrain de basket, en bordure de la route nationale n°4. Ce dernier l’a entraînée de force dans un bâtiment abandonné pour lui imposer un rapport sexuel.

Constatant des changements physiques quelque temps plus tard, la victime s’est rendue au district sanitaire de Nioro où un gynécologue lui a diagnostiqué une grossesse. Par honte et crainte du jugement de son époux étant établi hors du pays depuis plus d’un an, elle a dissimulé son état jusqu’au huitième mois, période à laquelle sa belle-famille s’en est rendu compte. Ce n’est qu’après son accouchement qu’elle a dénoncé son agresseur.

Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante, prétendant toutefois que les faits s’étaient déroulés dans son commerce au marché de Dinguiraye. Au vu des indices graves et concordants, le suspect a été placé en garde à vue.