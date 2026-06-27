PASTEF appelle à la solidarité internationale après les séismes au Venezuela

À la suite des violents séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin dernier, le parti sénégalais PASTEF – Les Patriotes a exprimé sa compassion et présenté ses condoléances au peuple vénézuélien. Dans un communiqué officiel, la formation politique salue la résilience exemplaire des populations touchées et appelle à une mobilisation générale de la solidarité internationale.

Le Bureau Politique National de PASTEF insiste sur la nécessité de lever toutes les sanctions imposées au Venezuela afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et des opérations de secours. Selon le parti, ces restrictions constituent un frein majeur à la mise en place d’une assistance efficace dans un contexte de catastrophe naturelle.

« Le peuple vénézuélien meurtri a besoin de soutien, pas d’entraves », souligne le communiqué, qui invite les États et les organisations internationales à agir rapidement pour répondre aux besoins urgents des sinistrés.

Ce message s’inscrit dans une démarche de solidarité transnationale, rappelant que face aux catastrophes naturelles, la coopération internationale demeure un impératif moral et humanitaire.