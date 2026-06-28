Révision constitutionnelle : le FRAPP insiste sur le pouvoir citoyen

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a publié un communiqué officiel dans lequel il réagit au projet de révision constitutionnelle actuellement soumis à l’Assemblée nationale. Tout en saluant certaines avancées, le mouvement estime que les propositions demeurent incomplètes tant que la Constitution ne consacre pas pleinement le pouvoir citoyen.

Le FRAPP rappelle que le projet de rupture engagé en 2024 avait promis un changement systémique : présidentialisme régulé, justice indépendante, réduction des pouvoirs du chef de l’État, démocratie participative et transparence dans la gestion publique. Si la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, la saisine citoyenne pour exception d’inconstitutionnalité ou encore la limitation de certains pouvoirs présidentiels vont dans le bon sens, le mouvement juge que l’essentiel reste à faire.