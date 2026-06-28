Révision constitutionnelle : Aar Sunu République dénonce une « forfaiture institutionnelle »

À la veille de la séance plénière de l’Assemblée nationale prévue ce lundi 29 juin pour examiner la proposition de révision constitutionnelle initiée par le groupe parlementaire Pastef, le mouvement Aar Sunu République est monté au créneau. Lors d’une conférence de presse, ses responsables ont dénoncé une « forfaiture institutionnelle » et exigé le retrait immédiat du texte.

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a accusé la majorité parlementaire de vouloir « modifier unilatéralement les règles fondamentales de notre pacte républicain » en s’appuyant sur sa seule force numérique. Pour lui, cette démarche constitue une rupture grave avec la tradition démocratique sénégalaise, fondée sur la recherche du consensus.

Le projet de révision, porté par Pastef (130 députés sur 165), devrait être adopté sans difficulté. Mais il se heurte à une opposition ferme, non seulement des partis adverses, mais aussi du président Bassirou Diomaye Faye, qui a exprimé des réserves et appelé à une concertation nationale préalable.

La société civile, à travers la plateforme Aar Sunu Constitution, s’est également dressée contre ce qu’elle qualifie de démarche « opaque et précipitée ». Le collectif rejette toute modification de la Loi fondamentale sans consultation populaire et promet d’utiliser « tous les moyens légaux » pour faire barrage à une réforme jugée inadmissible.

Pour Aar Sunu Constitution, l’ampleur d’une telle réforme impose l’inclusion de toutes les forces vives de la nation. « Le Sénégal ne peut pas se payer le luxe d’une réforme constitutionnelle précipitée et non inclusive », a averti Fadilou Kane, membre du collectif. Celui-ci rappelle que toute modification touchant aux fondements de l’État doit obligatoirement faire l’objet d’une consultation populaire, seule garante de la légitimité démocratique.

À quelques heures du vote, le climat politique est marqué par une tension croissante entre une majorité parlementaire déterminée à imposer son projet et une société civile qui entend défendre le principe du consensus comme pilier de la démocratie sénégalaise.