Nécrologie : L’ancien gouverneur Ibrahima Sakho n’est plus !

Ibrahima Sakho, ancien Directeur Général de l’Administration Territoriale (DGAT) au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique n’est plus. L’ex Gouverneur de Dakar, de Ziguinchor et de Saint-Louis a rendu l’âme, hier mardi. La levée du corps est prévue ce Mercredi à 16H à l’hôpital Principal de Dakar.

Ibrahima Sakho a très tôt reçu une éducation solide de son oncle, homonyme et mentor El Hadji Ibrahima Sakho, qu’il a côtoyé durant des années à Rufisque, à la maison familiale.