Nigeria : ce célèbre acteur de Nollywood décédé

Nollywood an perdu l’un de ses brillants acteurs, l’un des plus drôles d’ailleurs. L’acteur nigérian, Stanley Rabbi Okoro, est décédé le mercredi 11 août 2021, des suites d’une intoxication alimentaire.

Stanley Rabbi Okoro est la source d’un concept qui est devenu virale sur la toile : « On s’en va là-bas comme ça ». Il a cassé la pipe ce mercredi 11 août 2021. « Parfois, l’argent que tu as, ne peut pas résoudre ton problème », a écrit l’acteur de 29 ans sur Instagram, un jour avant sa mort.

Stanley est l’un des acteurs nigérians les plus drôles de Nollywood. De son nom d’artiste, Dem, Stanley Okoro est né le 10 octobre 1992. Il est diplômé de la Benue State University.

Stanley Rabbi Okoro a joué dans plusieurs films et comédies.