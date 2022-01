Nigeria : l’horrible assassinat qui a ému tout un pays

C’est un Choc au Nigeria: Hanifa Abubakar, une élève de 5 ans a été enlevée et tuée par le fondateur de son école

La découverte du corps en décomposition d’une écolière de cinq ans, Hanifa Abubakar, a provoqué choc et indignation dans tout le Nigeria, où le hashtag #JusticeForHanifa est à la mode.

Abdulmalik Tanko, le propriétaire de l’école maternelle et primaire Noble Kids, Kawana, Kano, a raconté comment il a utilisé un raticide à 100 nairas (monnaie nigériane) pour tuer son élève de cinq ans, Hanifa Abubakar.

Hanifa a été kidnappée alors qu’elle se rendait de l’école Islamiyya en décembre 2021, puis tuée. Son corps a été découvert il y a deux jours dans l’enceinte de son école.

Les enquêtes de la police nigeriane ont conduit à l’arrestation de Tanko qui avait appelé les parents après son enlèvement et exigé une rançon de 6 millions de nairas. Il était en train de récupérer l’argent lorsqu’il a été arrêté.

Alors qu’il défilait devant des journalistes Nigerians au quartier général du commandement de la police de Kano le vendredi 21 janvier, Tanko a déclaré qu’il avait empoisonné la jeune fille avec un poison aux rats qu’il avait achetée à 100 nairas.

«Je l’ai choisie à l’intérieur de Keke NAPEP et je l’ai portée dans ma propre maison où j’ai menti à ma femme que Hanifa Abubakar était la fille d’une des femmes travaillant dans mon école et que la mère a voyagé et nous supplie de garder la fille pendant quelques jours. Ma femme a accepté et a gardé la fille pour cette raison.

J’ai réalisé que les parents de Hanifa Abubakar avaient été informés que lorsqu’elle était venue la chercher, elle avait mentionné « oncle ». Cela m’a donné l’impression qu’ils pouvaient me soupçonner d’être l’oncle.

Puis après un certain temps, après quelques jours, certains de mes professeurs sont venus chez moi très tôt le matin et quand ils sont venus, je soupçonnais aussi qu’ils avaient été envoyés à la maison pour savoir si la fille était avec moi ; c’était le 5ème jour après l’enlèvement.

Alors, j’ai décidé qu’il valait mieux que je trouve un moyen avant d’être pris. J’ai d’abord pensé à envoyer Hanifa Abubakar dans un autre Etat du Nigeria mais encore une fois, je pensais que toute la ville était au courant qu’elle avait disparu. Si la fille devait être envoyée par les routes principales, nous serions pris. C’est alors que j’ai eu l’idée de la tuer.

«Je l’ai pris à la maison; elle dormait déjà, il se faisait 23h. Je l’ai soulevé… J’avais toujours l’habitude de prendre du thé… Je buvais du thé à ce moment-là, alors j’ai mis le thé restant dans un récipient vide de yaourt BoBo, puis j’ai versé ce poison tueur de rats à l’intérieur et l’ai donné à la fille.

Quand nous sommes allés à l’autre école, alors que nous passions, je lui ai dit que je la ramenais chez son oncle alors pendant que nous allions, je lui ai donné la boisson sur la route et elle l’a bu et puis nous sommes entrés dans l’école. Nous sommes entrés dans l’autre succursale avec elle et je lui ai dit que j’allais cueillir quelque chose à l’intérieur. Elle est entrée et c’est là qu’elle est finalement morte.

J’ai acheté le poison à 100 nairas. Je l’ai enterrée à l’école. Permettez-moi de lever ce doute. Les gens pensent que cela a à voir avec le rituel, ce ne sont pas des rituels. Je l’ai enterrée à l’intérieur de l’école simplement parce que je n’étais pas en mesure de trouver un endroit sûr pour creuser un trou », a-t-il déclaré.

Après le meurtre macabre de cet enfant, le président du Nigeria Muhammadu Buhari a exprimé les condoléances de la nation, à la famille de l’écolière de cinq ans Hanifa Abubakar dont le corps a été découvert dans une tombe peu profonde à Kano après près de deux mois de recherches infructueuses…Lire la suite ici