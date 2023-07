Non partant pour 2024…La Cojer félicite Macky Sall

La Convergence des jeunesses Républicaines(COJER) félicite son Excellence Monsieur le Président Macky SALL pour son attitude démocratique, républicaine et hautement patriotique. « En effet, depuis bientôt douze bonnes années, le Sénégal a eu la chance historique d’avoir comme Président cet homme de paix, de développement qui est viscéralement amoureux de ce beau pays, le Sénégal. Cette date du lundi 3 juillet 2023 sera marquée indélébilement de pierre blanche dans les annales de notre histoire démocratique et institutionnelle » soulignent les partisans de Moussa Sow patron de la Cojer.

Ces derniers ajoutent qu’ « En acceptant de renoncer volontairement à un troisième mandat auquel il a véritablement droit, son Excellence le Président Macky SALL nous enseigne et nous renseigne qu’il est un homme d’Etat et non un homme de pouvoir. Et pour lui le Sénégal prime sur tout, et est au-dessus de tout et de tous. D’où sa profonde conviction que la patrie doit primer sur le parti. Ainsi, la COJER nationale, fer de lance de la majorité présidentielle, reste mobilisée derrière son Excellence le Président Macky SALL et reste attentive aux orientations politiques que le Président Macky Sall voudrait prendre pour que Benno Bokk Yaakar puisse continuer l’œuvre grandiose du visionnaire de l’émergence ».

« Ensemble, comme un seul homme, nous nous engageons à perpétuer l’œuvre politique de notre guide et de notre boussole. 2024, le combat pour la République va continuer avec les orientations avisées de cet homme de rupture et de grandeur. En attendant ces orientations, la COJER appelle les jeunes et l’ensemble des parties prenantes de la grande majorité présidentielle à la mobilisation et à maintenir la dynamique d‘ensemble, seul gage de nos futurs succès. Un Sénégal de Tous Un Sénégal Pour Tous » conclut le document de la Cojer repris par Le Témoin.