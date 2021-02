Noo Lank regrette la suspension des activités de FRAPP, Y’en à Marre et FDS au sein du collectif

Le Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain (FRAPP), le mouvement Y’en a marre et le FDS avaient décidé de suspendre leurs activités au sein du collectif Noo Lank. Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, ledit collectif regrette ces départs mais se réjouit de l’arrivée de nouveaux membres.

« Noo lank n’a pas connaissance de contradictions sérieuses avec ces membres et considère qu’ils partagent l’objectif de défendre les intérêts des populations et l’Etat de droit lorsque l’autorité en charge faillit à le faire. C’est cela l’essentiel, en respect des libertés de chacun d’y parvenir avec les voies conformes à ses priorités ponctuelles et stratégies internes. Des lors, le collectif estime superflu d’aller outre cette clarification mais reste disponible à adresser toutes questions de nature substantielle lorsqu’elles seront soulevées par l’un de ces membres, dans le respect de la civilité citoyenne. Déplorant avec regret la suspension de leurs activités, Noo lank se réjouit cependant de l’arrivée d’autres acteurs dans la plateforme et continuera sa nouvelle démarche basée sur un cadre d’action plus formel assorti d’un règlement intérieur et d’une charte inclusive pour une construction durable de l’engagement citoyen. La plateforme reste ouverte au retour des camarades par la signature de cette charte », informe le collectif dans la note.