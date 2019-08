Nouvel an musulman : Bonne année 1441 H !

A l’occasion du nouvel an hégirien 1441 correspondant au samedi 31 août 2019, l’Union des Mosquées de France (UMF) présente ses vœux les plus chers de paix, de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble des musulmans de France. L’hégire fait référence à l’émigration, vers le 16 juillet 622, du Prophète Muhammad – Paix et Salut sur Lui- ainsi que ses disciples contraints de quitter la Mecque pour rejoindre la ville de Médine au nord de la péninsule arabique.

L’UMF forme ardemment le vœu qu’à cette occasion, les portes de l’espérance puissent s’ouvrir à tous, et que tous ceux qui œuvrent pour éclairer et apaiser les esprits et les cœurs face à la peur et à l’incompréhension puissent consolider les liens de solidarité et de fraternité au sein de notre pays uni et prospère.