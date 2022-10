Titre : Nouvelle Equipe gouvernementale et le défi du recrutement de talent ministériel ?

Base de référence : Le Saint Coran Sourate 2 La Vache Verset 30 : « Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire “Khalifat”. Ils dirent : « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » Dieu dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! ».

A des fins nobles d’instituer un lieutenant sur terre, pour bien conduire Sa mission sur terre, Dieu Omniscient demeure le premier Recruteur de talent parmi les êtres qu’Il créât par sa Volonté. Tous les prophètes furent recrutés sur une base solide PAR DIEU Le Puissant et Sage. Les critères de choix exposés dans son Livre Saint, font référence au savoir, à l’aptitude, disponibilité, qualité, éthique, droiture, bonne moralité, bonne gouvernance. Lesquels atouts sont d’ordre managérial. Ces prérogatives voire supérieures sont inhérents à tout choix de personne recrutée pour remplir une mission au bénéfice général de son peuple. L’École moderne de recrutement de talent s’inspire de ces déterminants relatés depuis le Septième siècle ; cas par cas.

Dans son Vouloir d’instituer un vicaire sur Terre, Dieu créât Adam, le père de l’humanité et fit sortir plus tard de ses côtes AWA, son épouse. Dieu le Créateur en informant Ses proches serviteurs les anges. Ces créatures célestes officiaient sans reproche près de Lui sous Sa Lumière. Dieu Connaisseur en toute chose, recrutât pour une mission claire sur terre. ADAM. Dieu le Patient, donnât l’ordre de se prosterner devant cette nouvelle créature humaine recrutée.

Le Saint Coran racontât le processus d’identification, de sélection du choix retenu éclairé et juste porté en Adam. Les anges dans cette audience déclinèrent leur lettre de motivation de haute teneur et étalèrent leur profil professionnel sur la base de leur CV au long cours. Au finish, Ils finirent par accepter la bonne prise de décision divine s’agissant du Recrutement de Adam. Ce fût sur proposition de Dieu le Suprême. La formation d’Adam surprit les anges qui se glorifiaient de leur prestation au ciel.

L’ampleur démesurée du savoir englobant toutes les choses d’ADAM les a convaincus. Adam avait reçu des connaissances de Dieu le Sachant. Cette science échappait aux autres prétendants : les anges et à Iblis un djine prétentieux. Ce dernier, Iblis fût réfractaire au choix porté sur Adam et exposa ses raisons. Elles furent rejetées par le Recruteur Le Maître des mondes. Dans sa position de contestataire déclaré et irréfléchi, Satan fût maudit et exclu du Paradis. Adam et Awa ne tardèrent pas à défaillir sur les recommandations de Dieu. Pourtant tous les deux étaient avertis. Dieu les avait prémunis de la capacité de nuisance de leur ennemi Satan. Ce corrupteur les poussât avec malice, à passer outre la feuille de route dictée par Dieu, Détenteur de la grâce infinie.

Dieu le Clément et Miséricordieux sur Son injonction sortît du Paradis : destination la terre. La Sourate 2 Versets 30 – 39 donne un récit complet de ce processus de recrutement et même de la descente d’Adam sur terre avec une feuille de route bien tracée par Dieu le superviseur. Dieu le Faiseur recommandât à Adam en dernière instance la voie droite à explorer sur terre afin de bien mener sa mission. La dépêche destinée pour tout humain, désirant et aspirant pour le salut éternel. S2V38. – Nous dîmes : “Descendez d’ici, vous tous ! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés”.

Les Mourides ascètes bien au courant de ce que révèlent les versets du Saint Coran relatent ce verset particulier qui est la dernière recommandation donnée au couple ; lors de leur descente sur terre. Ces fervents talibés ne cessent de faire comprendre que cette dernière recommandation citée, constitue le choix éclairé de Cheikh Ibra Fall vers son guide Serigne Touba. Cheikh Ibra recruta khadimou Rassoul comme guide. Lamp Fall reçût la médaille ministérielle en qualité de Baboul Mouride.

Voilà au Sénégal un cas de recrutement de talent ministériel sans faille, ni ambigüité. Le recruté zélé était à la hauteur. C’est l’avis de la communauté mouride accepté au-delà de nos frontières nationales. Convenons-en, à l’instar des Managers hors pair que tout recrutement de talent à des fins d’activités génératrices de bien être doit avoir pour base des critères de valeur multidimensionnelle.

Source d’appui : Nommé Premier Ministre d’un gouvernement de 38 membres : Ces défis qui attendent l’équipe d’Amadou Ba. Source : Le Soleil Lundi 19 septembre 2022. Amadou Ba Premier Ministre du Sénégal : Un Gouvernement d’Actions.

Source : Dakartimes Lundi 19 Septembre 2022. Mise en place du « gouvernement de combat » : Macky Débute par le Ba.

Source : Le Quotidien du lundi 19 Septembre 2022. Installation d’un nouveau gouvernement de 38 ministres ce samedi par le Président Macky Sall et rebonds attendus.

Source : 24 Heures Lundi 19 Septembre 2022. La base de référence et la source d’appui sont en adéquation avec le texte ci -bas. Le contenu attire sur l’attention particulière à prêter sur le poste ministériel. Le bon choix de personne pour exercer la fonction ministérielle doit se recruter en dehors des considérations politiques, partisanes voire parentales. La mission publique revêt une importance capitale pour relever les défis de tout genre. « The right man at the right place constitue l’attente du peuple affronté à des difficultés quotidiennes de survie. Leur épanouissement ne peut plus être reporté aux calendes grecques ». Le recrutement ministériel peut s’inspirer des cas relatés dans le Saint Coran. Les prophètes et messagers recrutés par Dieu le sublime répondent tous, au profil de leur mission.

L’Équipe gouvernementale présente est identifiée, sélectionnée, recrutée. La composition est attelée par le Premier Ministre, Amadou Ba sous la dictée du Président de la République Macky Sall. La mission républicaine si noble qui leur est confiée a pour tâche fondamentale de bien conduire, au mieux être le destin de notre cher pays. Elle doit être au profit d’acteurs et bénéficiaires d’un développement inclusif. Admettons, à l’instar d’acteur, actrice, jeunesse, force vive, analyste, observateur, société civile, politologue, expert d’obédience diverse, directeur de conscience, décideur engagé, diaspora, chef religieux et coutumier que : le peuple est à l’affût. Un Sénégal débarrassé de nuisance et de tort est leur perspective. Tout ce mode hétéroclite constitue les composantes de la Nation. Leur souhait et/ou vœu formulé est la stabilité et l’essor du Sénégal. Il en est de même que les partenaires financiers et les promoteurs de l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable Horizon 2030 «17ODD/H2030. Le jeu en vaut la chandelle.

Au Sénégal, il n’est plus question pour toutes les catégories sociales d’assister passivement à la reconduction des fautes du passé, quelque soit la nature ou la forme. Encore moins collaborer à la reproduction des mauvaises méthodes de gouvernance publique. La population dans toute sa composition réclame un Etat de droit managé et conduit par des personnes intègres. En ligne de mire, bannir le choix d’homme basé sur autre déterminant aux antipodes de la compétence et de ses dérivés humains de haute valeur ajoutée.

La Constitution ministérielle est de mettre le Sénégal sur de bons rails. Telle voies rectilignes devant menant vers l’élimination de la pauvreté et de son corollaire d’exclusion sociale. La stratégie doit être conçue sur mesure et confectionnée à la perfection. Les terreaux fertiles sont dans tous les champs de prospérité auxquels les ministres sont conviés à labourer. Le civisme, le patriotisme en bandoulière. La vision prospective, nécessite une option irréversible. Les fondamentaux s’appuient d’une option éclairée et directives assumées par les parties prenantes : l’équipe gouvernementale présente comme un gouvernement de combat.

Au juste qui est l’ennemi à vaincre ? Les argumentaires à ce propos, sont fort pesants. Les démarches s’appuient sur un repère orthonormé de clairvoyance. Le discours qui y sied est dans toutes les lèvres, la vigilance de tout le peuple est exercée à juste titre et de plein droit. Le landerneau politique en est une illustration et preuve irréfutable de cet élan porteur de changement de paradigme.

A suivre Parte 2.

Serigne Saliou Fall,

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé : Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté « MDC ».

Mbacké le 04 Octobre 2022.