COMMUNIQUE DE PRESSE

Chahutée, critiquée de toutes parts, l’école sénégalaise n’en mène pas large, mais il reste des hommes et des initiatives qui entendent redonner ses lettres de noblesse à ce secteur névralgique s’il en est, de notre société.

Olympiades Collégiennes Sénégalaises (OCS) est de ces initiatives qui ambitionnent de mettre l’Excellence au cœur de l’école sénégalaise. Créée en 2016, OCS organise des olympiades en maths, français, physique-chimie et anglais, en direction des élèves du moyen secondaire (4e et 3e). Représentant leurs établissements tels Cours Privés Notre Dame du Cap-Vert de Pikine, CEM Joseph Corréa de Guédiawaye, CEM Thiaréne de Matam….. tant du privé que du public, les 15 meilleurs élèves par établissement participant, s’affrontent en quarts, demi et finale pour désigner les 16 lauréats dont un Prix spécial.

Ce dimanche 26 janvier 2020, au niveau de l’école privée catholique Notre-Dame du Cap-Vert sise à Pikine, ils seront plus de deux (200) cents potaches à s’affronter pour les quarts de finale, de 8 à 15h, sur le terrain de l’excellence scolaire et académique.

Derrière cette belle initiative qui en est à sa quatrième édition, Massar Sarr, 24 ans, étudiant en droit et management des entreprises en 2e année à l’ISM et à l’UCAD, ne jure que par la promotion de l’excellence, lui l’ancien bachelier de la série S2 et brillant élève.