Incroyable ! On annonce sa mort dimanche…elle meurt lundi

Mort de Tanya Roberts : l’actrice est décédée 24 heures après avoir été annoncée morte par erreur

L’annonce de la mort de Tanya Roberts a été pour le moins chaotique. Après avoir perdu soudainement connaissance le 24 décembre dernier à son domicile, l’actrice a été hospitalisée en urgence dans un état grave et placée en soins intensifs. Ses proches n’ont pas eu le droit de rentrer dans sa chambre d’hôpital à cause des mesures sanitaires dues à la pandémie, jusqu’à dimanche, où son compagnon Lance O’Brien a finalement été autorisé à l’accompagner pour ses dernières heures. Il aurait ensuite quitté l’hôpital bouleversé, sans même s’entretenir avec le service hospitalier. « Elle est morte dans mes bras », aurait-il ensuite affirmé auprès de l’attachée de presse de Tanya Roberts.

Mais en pleine interview quelques heures plus tard, Lance O’Brien a reçu un appel de l’hôpital et a appris devant les caméras que sa compagne était en réalité toujours vivante, mais dans un état critique. Aussi bien soulagé qu’incrédule, l’homme a alors fondu en larmes.

Mais le lendemain soir, lundi 4 janvier 2021, ce dernier a reçu un nouvel appel du docteur de la star, lui apprenant que tout espoir était désormais vain : Tanya Roberts est finalement décédée, alors que les médias internationaux venaient à peine d’annoncer que l’annonce de sa mort avait été une erreur… Le magazine TMZ a confirmé la nouvelle cet après-midi. Celle qui est née à New York en 1955 a mené trente années de carrière à partir de 1975 au cinéma, notamment dans le James Bond Dangereusement Vôtre et à la télévision dans Charlie’s Angels et That’s ’70s Show.