Opérations de sécurisation : 161 individus interpellés à Mbour

Afin d’assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens, la police et la gendarmerie ont intensifié mutuellement la traque aux délinquants à Mbour. À cet effet, les éléments du commissariat central ont déroulé une opération de sécurisation combinée sur la Petite côte, dans la nuit du 29 au 30 décembre de 21 heures à 05 heures du matin.

À l’issue de cette descente dans les artères de la localité, 161 personnes ont été interpellées dont 149 pour vérification d’identité, 03 pour Ivresse Publique et Manifeste, 02 pour conduite sans pièce, 01 pour vol avec violence, 01 pour abus de confiance, 03 pour offre et cession de chanvre indien et 02 pour vagabondage.

D’après Le Quotidien, les policiers et les hommes en bleu ont également saisi 02 kg, 10 cornets et 03 joints de chanvre indien. Pour diverses infractions routières, ils ont mis en fourrière 13 véhicules, immobilisés 29 motos et saisi 72 pièces dont des permis de conduire. L’opération a aussi permis de verser dans les caisses du Trésor public une somme estimée à 632 000 francs CFA en guise d’amendes forfaitaires.