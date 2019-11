Ophélie Winter virée encore de son…hôtel

Ophélie Winter : un nouveau drame s’abat sur la chanteuse

Décidément, la descente aux enfers ne semble pas vouloir s’arrêter pour Ophélie Winter. Alors qu’elle logeait depuis plusieurs semaines dans un hôtel parisien, celui-ci lui a demandé de s’en aller. Comme l’a rapporté le magazine Voici, la chanteuse serait de nouveau SDF.

Ophélie Winter sommée de quitter son hôtel parisien

Alors qu’elle semblait enfin remettre un peu d’ordre dans sa vie, Ophélie Winter doit de nouveau faire face à un coup dur. Après avoir passé des semaines dans la rue, elle avait réussi à trouver une chambre hôtel de luxe implanté dans le quartier des Champs Elysée. Hélas, l’établissement lui a demandé de faire ses valises et de partir. C’est le 28 octobre dernier qu’elle a appris la douloureuse nouvelle. Alors que la chanteuse revenait d’une séance chez le coiffeur, elle a été sommée de s’en aller. « A son retour à l’hôtel, elle a été informée qu’elle devait prendre ses affaires et quitter les lieux sans délai » a expliqué le magazine Voici. En cause ? les nombreuses frasques de la chanteuse et ses accès de colère difficile à gérer par l’hôtel.

Ophélie Winter de nouveau dans la rue

Une situation réellement embarrassante

Face à cette décision, Ophélie Winter a commencé à fortement s’agiter, refusant de quitter l’établissement. « Elle a commencé à se prendre le bec avec plusieurs membres du personnel. Le ton est monté crescendo, jusqu’à ce que, voyant qu’elle ne pouvait plus rien faire, elle finisse par s’en aller. » a expliqué un proche. Depuis, elle semble être de nouveau dans la rue et ne donne aucune nouvelle. Elle a seulement posté un message des plus énigmatiques sur son compte Twitter. Même si elle semblait sur la bonne voie, les prochains jours risquent d’être très difficiles pour l’interprète de « Dieu m’a donné la foi »…