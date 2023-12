Organisation JOJ 2026 : Tensions entre l’Etat et la ville de Dakar

Alors que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 approchent à grands pas, des tensions apparaissent entre les principaux partenaires que sont l’État du Sénégal et la Ville de Dakar. Dans un communiqué, le maire Barthélémy Dias s’insurge contre le fait d’avoir « appris par voie de presse » la tenue d’un conseil interministériel au cours duquel le chef de l’État aurait « soi-disant, salué le travail des différents acteurs ». Or, déplore la Ville de Dakar, elle n’a été « associée ni de près ni de loin à cette rencontre ».

Citant son maire, le communiqué municipal dénonce vigoureusement « cette démarche sélective et sectaire » et menace de saisir le Comité International Olympique si besoin. La Ville rappelle également que « le choix de la Capitale Sénégalaise pour abriter ces Jeux, est d’abord le résultat des multiples et dynamiques actions menées par les autorités municipales et leurs services compétents ».

Plus loin, elle souligne que « la Flamme Olympique a été remise au Maire de la Ville de Dakar », revendiquant « toute sa place dans l’organisation de cet évènement sportif mondial ». Les autorités municipales appellent enfin l’État à « faire preuve de transparence » et à respecter « l’esprit du mouvement olympique en s’inscrivant dans une démarche inclusive et participative ».