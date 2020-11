Orientations budgétaires : Les populations d’Ida Mouride fixent leurs priorités…

L’objectif recherché à travers cette rencontre, est une mise en œuvre coordonnée et efficace de la planification et de la budgétisation participative. Les différentes réflexions qui sont issues de ce forum, doivent aboutir aux choix d’objectifs réalistes et réalisables. Deux idées maîtresses vont constituer la toile de fond de ce débat d’orientation qui sont les recettes et les dépenses.

Le Secrétaire Municipal de ladite collectivité locale Talla MAR tient à préciser que s’agissant des recettes toutes confondues pour l’année 2020, à la date du 18/11/2020, la situation financière de la commune se porte à merveille.