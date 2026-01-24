Ousmane Sonko attendu au Maroc les 26 et 27 janvier

Le Consulat général du Sénégal à Casablanca a annoncé la visite officielle du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, au Royaume du Maroc les 26 et 27 janvier 2026. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la 15ᵉ Session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, un rendez-vous stratégique visant à consolider les relations historiques et fraternelles entre les deux pays.

La rencontre bilatérale devrait permettre de renforcer les axes de coopération dans des domaines clés tels que l’économie, la culture, l’éducation et la mobilité. Le Sénégal et le Maroc, liés par une longue tradition d’amitié et de solidarité, entendent donner un nouvel élan à leur partenariat en explorant des opportunités communes au service du développement.

En marge de cette visite, Ousmane Sonko rencontrera la communauté sénégalaise établie au Maroc. La rencontre est prévue le mardi 27 janvier à partir de 17h00, dans la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V de Casablanca.

Ce moment de dialogue et de concertation traduit l’attention particulière que les autorités sénégalaises accordent à leurs compatriotes vivant à l’étranger. Il vise à consolider l’unité, la cohésion et l’engagement citoyen autour des valeurs de paix, de fraternité et de coopération exemplaire.